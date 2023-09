Notas esportivas

Série B - Pela 26ª rodada, jogam nesta sexta-feira: Vitória x Mirassol (19h15min) e Londrina x Tombense (21h30min). No sábado: Avaí x Atlético-GO (15h30min), Ceará x Criciúma e ABC x Sampaio Corrêa (17h); e Guaraní x Ponte Preta (18h). No domingo, tem Vila Nova x CRB (15h45min) e Botafogo-SP x Sport (18h). Série C - Dando início ao quadrangular, o São José recebe o Brusque, sábado, às 16h. No outro jogo, se enfrentam São Bernardo e Operário, no domingo, às 16h. Série D - Neste sábado, às 15h, pelo jogo de volta das quartas de final, valendo o acesso à Série C, o Caxias enfrenta a Portuguesa-RJ, fora de casa. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Liga dos Campeões - Nesta quinta-feira, foram sorteados os grupos do torneio. A: Bayern de Munique-ALE, United-ING, Copenhagen-DIN e Galatasaray-TUR; B: Sevilla-ESP, Arsenal-ING, PSV-HOL e Lens-FRA; C: Napoli-ITA, Real Madrid-ESP, Braga-POR e Union Berlin-ALE; D: Benfica-POR, Inter de Milão-ITA, RB Salzburg-AUS e Real Sociedad-ESP; E: Feyenoord-HOL, Atlético de Madrid-ESP, Lazio-ITA e Celtic-ESC; F: PSG-FRA, Dortmund-ALE, Milan-ITA e Newcastle-ING;.G: City-ING, Leipzig-ALE, Estrela Vermelha-SER e Young Boys-SUI; H: Barcelona-ESP, Porto-POR, Shakhtar-UCR e Antwerp-BEL. Uefa - A entidade premiou o melhor jogador da temporada 2022/2023, nesta quinta-feira. Haaland, do Manchester City, ficou com o prêmio, enquanto Guardiola, do mesmo clube, foi eleito o melhor treinador. Vôlei - A partida universitária entre Nebraska Cornhuskers e Omaha Mavericks, disputada na noite de quarta-feira, nos EUA, entrou para a história como o evento esportivo feminino de maior público na história, com a presença de 92.003 espectadores no Memorial Stadium, na cidade de Lincoln, em Nebraska. Fórmula 1 - O GP da Itália será realizado neste domingo, às 10h, no tradicional circuito de Monza. O treino classificatório será no sábado, às 11h. Lewis Hamilton - Após longos meses de negociação, o piloto inglês assinou seu novo contrato com a Mercedes. A equipe alemã anunciou nesta quinta-feira que o heptacampeão mundial, acertou vínculo até o final de 2025. O time confirmou também a renovação de George Russell pelo mesmo período.