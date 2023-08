Notas esportivas

Libertadores - Encerrando os duelos de quartas de final, o Olimpia recebe o Fluminense nesta quinta-feira, às 21h30min,no Paraguai, buscando reverter o placar de 2 a 0 construído pelos cariocas no jogo de ida, no Maracanã. A transmissão do confronto ficará por conta da ESPN e Star . Sul-Americana - Pelo jogo de volta das quartas de final da competição, jogam nesta quinta-feira, às 19h, Fortaleza (3) x (1) América-MG e São Paulo (1) x (2) LDU-EQU, às 19h. Série B - Dando continuidade a 26ª rodada, Chapecoense e Juventude se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min. Seleção brasileira - Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz teve que cortar o goleiro Bento, do Athletico-PR, por causa de uma problema no músculo posterior da coxa direita. Para o lugar do atleta, ele convocou Lucas Perri, do Botafogo. Seleção brasileira 2 - A sueca Pia Sundhage foi demitida nesta quarta-feira do posto de treinadora da seleção feminina. A decisão da alta cúpula da CBF acontece quase um mês depois da eliminação do Brasil, ainda na fase de grupos da Copa do Mundo, sentenciada no empate por 0 a 0 com a Jamaica. Vasco - A Justiça negou o recurso cruzmaltino e manteve a interdição de público em São Januário. O clube irá recorrer. O julgamento aconteceu na tarde desta quarta-feira, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Ceará - O Vozão anunciou, nesta quarta-feira, a demissão do técnico Guto Ferreira, alegando que o clube está cada vez mais distante de brigar pelo acesso. Basquete - A seleção masculina derrotou a Costa do Marfim por 89 a 77 e garantiu a vaga na próxima fase do Mundial, nesta quarta-feira. Com o triunfo, o Brasil termina a primeira fase na 2ª colocação do Grupo G, atrás apenas da Espanha. Tênis - Bia Haddad perdeu na segunda rodada do US Open, ontem, para a norte-americana Taylor Townsend, por 2 sets a 0 (7/6 e 7/5) e está eliminada do torneio. O resultado é considerado uma zebra, já que a brasileira é a número 19 do mundo e a adversária é, atualmente, a número 132. Tênis 2 - Já o tenista Novak Djokovic arrasou o francês Alexandre Muller e, de quebra, assegurou seu retorno ao posto de número 1 do mundo. Em Nova York, o sérvio venceu por 3 sets a 0 (6/0, 6/2 e 6/3).