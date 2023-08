Seleção masculina vence a Costa do Marfim e avança para segunda fase do Mundial

A seleção masculina de basquete venceu o time da Costa do Marfim, nesta quarta-feira (30), pela Copa do Mundo realizada em Jacarta, na Indonésia. A equipe brasileira sofreu, principalmente no primeiro quarto, mas conseguiu o placar de 89 a 77 com grande atuação do armador Yago Mateus e se classificou para a segunda fase do Mundial, mantendo vivo o sonho por uma vaga para Paris 2024.

O Brasil começou o jogo com Bruno Caboclo, Georginho, Leo Meindl, Yago e Tim Soares em quadra. Com muitos erros de ataque e falhas na marcação, a equipe não conseguiu se impor contra o Irã no primeiro período, e terminou derrotada por 25X23 no primeiro quarto.

No segundo período, o Brasil conseguiu alinhar a marcação e refinar o ataque. As bolas de três foram fundamentais para aumentar o placar, especialmente pela atuação de Yago, que converteu seis arremessos de fora da linha dos 3 pontos na partida.

O armador foi o MVP da partida com 24 pontos, seis de sete nas bolas de 3, e 11 assistências. Quem também fez grande atuação foi o pivô Tim Soares, que anotou 15 pontos e seis rebotes em 25 minutos jogados. Apesar da marcação dupla, Bruno Caboclo – tido como o principal jogador da seleção brasileira no Mundial – conseguiu ultrapassar os dois dígitos e encerrou a partida com 12 pontos e oito rebotes.

Agora, o Brasil passa a fazer parte do grupo L, com Canadá, Letônia e Espanha. Todos os times carregam os resultados da primeira fase.

A seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira (1º), às 10h30min (horário de Brasília), contra o Canadá. A seleção canadense é uma das favoritas ao título, tendo se classificado em primeiro lugar do Grupo H, com três vitórias. Com grande atuação do armador Shai Gilgeous-Alexander, a seleção canadense derrotou a Letônia por 101 a 75 na última partida da chave.

No domingo (3), é a vez de enfrentar a Letônia, 6h45min. O time surpreendeu ao eliminar a França, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, bronze nas duas últimas edições do Mundial e atual vice-campeã europeia, por um placar de 88 a 86, em partida definida nos segundos finais. A transmissão das partidas será pela ESPN e pelo Star+

Estatísticas

Yago - 24pts e 11ast

Tim Soares - 15pts e 6reb

Georginho - 13pts, 5reb e 3ast

Bruno Caboclo - 12pts e 7reb

Gui Santos - 7pts e 5reb

Léo Meindl - 7pts e 6reb

Fonte: Confederação Brasileira de Basquete (CBB)