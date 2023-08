Corinthians recusa proposta por Yuri Alberto, ex-Inter

O Corinthians recusou uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 95 mi) do West Ham, da Inglaterra, pelo atacante Yuri Alberto, de 22 anos, com passagem pelo Inter. O Timão não deseja vender o atleta nesta janela de transferências.

O time alvinegro venderia 30% dos direitos econômicos e ficaria com outros 20%. O lucro, então, seria de R$ 47,5 milhões no total. O Zenit (Rússia) tem a outra metade do "passe" do atacante.

O presidente corintiano, Duilio Monteiro Alves, contudo, não se animou com as condições, e o West Ham já procura alternativas no mercado.

VALE MAIS?

O Corinthians acredita que Yuri Alberto vale mais do que foi ofertado pelos ingleses. Essa valorização ao jogador também é uma forma de defender a negociação feita pela atual gestão com o Zenit (Rússia), no processo de compra.

O acerto com o Zenit envolveu a ida de Robert Renan, Du Queiroz e Gustavo Mantuan, além da preferência por Pedro, que também acabou vendido. O clube alvinegro registrou aproximadamente R$ 66 milhões pelo "acordão".

"A gente tem que agradecer que o Zenit existe. Nós fizemos bons negócios com eles. Conseguimos trazer um centroavante de 21 anos, com potencial incrível pela frente, que todo mercado queria, não só no Brasil. Fizemos, na minha opinião, um bom negócio para ele, mas só o futuro vai dizer. Amanhã ele joga uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, vai para um grande clube na Europa. Jogando no Brasil, ele é o jogador mais valorizado, avaliado acima de 35 milhões de euros.", afirmou Duilio, ao Mesa Redonda, da TV Gazeta.

Além disso, outra motivação para o Corinthians não vender Yuri Alberto foi a falta de opções na função de centroavante.

O Timão até vê potencial no jovem Felipe Augusto, mas entende que o atacante de 19 anos ainda não está pronto.