Notas esportivas

Libertadores - Pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental, se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 21h30min: Palmeiras (4) x (0) Deportivo Pereira-COL e Boca Juniors (0) x (0) Racing. Sul-Americana - Nesta quarta-feira, às 19h, o Botafogo visita o Defensa y Justicia, na Argentina, em busca de uma vaga na semifinal da competição. No jogo de ida das quartas de final, na semana passada, as equipes empataram em 1 a 1, no estádio Nilton Santos. Série B - Dando início a 26ª rodada da competição, Novorizontino e Ituano se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h. Cruzeiro - Após uma sequência de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, o clube mineiro anunciou, nesta terça-feira, a demissão do técnico Pepa, que estava em Minas Gerais desde março deste ano. Flamengo - O Rubro-Negro concluiu a venda do jovem da base Kauã Santos ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, nesta terça-feira. Ele será o primeiro arqueiro brasileiro a jogar no Campeonato Alemão, e assina até 2028. Os cariocas ficarão com 30% dos lucros em uma futura negociação do atleta. Kaio Jorge - A jovem promessa brasileira, ex-Santos, está rumando ao Frosinone, da Itália, em busca de maior minutagem, após uma temporada amargando o banco de reservas da Juventus, na temporada passada. O acordo entre os clubes é de empréstimo, por um ano. Basquete - O norte-americano DaVaunta Thomas, quarto maior cestinha da última edição do Novo Basquete Brasil (NBB) foi suspenso por dois anos pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), após testar positivo para o uso de THC, que é o princípio ativo da maconha, responsável pelo efeito alucinógeno da cannabis. Fórmula 1 - Nesta terça-feira, a Aston Martin confirmou que o piloto brasileiro Felipe Drugovich irá substituir o canadense Lance Stroll no primeiro treino livre para o GP da Itália, em Monza, na sexta-feira. O regulamento da F1 prevê que todas as equipes precisam dar oportunidades a calouros em duas sessões de treino na temporada.