Notas esportivas

Sul-Americana - Nesta terça-feira, às 21h30min, o Corinthians visita o Estudiantes, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final. O jogo de ida, terminou em 1 a 0 para os paulistas, que têm a vantagem no placar agregado. Copa do Brasil - Foram definidos, nesta segunda-feira, os mandos de campo das finais do torneio, que será disputada por Flamengo e São Paulo, em setembro. O primeiro jogo será de mando rubro-negro, no Maracanã, no dia 17, enquanto a partida decisiva será no Morumbi, no dia 24. Palmeiras - O Alviverde informou, nesta segunda-feira, que o atacante Dudu sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e iniciou tratamento com sessões de fisioterapia para desinchar o local. Em seguida, o camisa 7 passará por cirurgia e não atua mais em 2023. Espanha - A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pediu à Uefa, a suspensão da própria entidade em todas as competições internacionais, afetando os clubes da Espanha e a própria seleção do país. A iniciativa é uma tentativa de defender Luis Rubiales, presidente da RFEF, de possíveis interferências governamentais que tentam tirá-lo do poder. O pedido, caso acatado, tiraria Real Madrid e Barcelona, por exemplo, da Liga dos Campeões. Vinícius Júnior - Foi detectada uma lesão muscular na coxa direita do atacante. A comissão médica do Real Madrid, que realizou os exames nesta segunda-feira, deu um prazo de seis semanas para recuperação do brasileiro. Dessa maneira, ele perderá as primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo. A seleção brasileira enfrenta a Bolívia, no dia 8 de setembro, e o Peru, no dia 12. Barcelona - De acordo com a imprensa internacional, o clube espanhol acertou a contratação do lateral português João Cancelo, que chegará do Manchester City, em um acordo de empréstimo com opção de compra. Polivalente, ele é capaz de atuar tanto na direita como na esquerda, e chega com status de titular absoluto na equipe de Xavi. Tênis - A brasileira Bia Haddad superou, nesta segunda-feira, a norte-americana Sloane Stephens, campeã de 2017, e avançou para a segunda rodada do US Open. Em jogo acirrado, Bia confirmou o triunfo sobre a 38ª colocada no ranking da WTA por 2 sets a 1,com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.