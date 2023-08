Notas esportivas

Série B - Resultados da 25° rodada: Ponte Preta 1x0 Londrina, Sport 1x2 ituano, Sampaio Corrêa 1x1 Guarani, Tombense 2x2 Ceará, CRB 1x0 Novorizontino e Chapecoense 0x0 Avaí. Série C - Pela rodada de encerramento da primeira fase, o Ypiranga empatou com o Botafogo-PB, em Erechim, por 1 a 1, enquanto o São José venceu o Pouso Alegre, em Minas Gerais, por 2 a 1. Na próxima fase, o São José disputará um quadrangular com Brusque, Operário e São Bernardo em que os dois primeiros colocados garantirão acesso à Série B. O Ypiranga está eliminado. Messi - O craque argentino estreou na MLS, o campeonato norte-americano de futebol, diante do New York Red Bulls, no banco de reservas. Ele entrou aos 15 minutos da etapa final, quando o Inter Miami já vencia por 1 a 0, para balançar a rede com um gol construído em um lance de puro talento, e fechar a vitória em 2 a 0. Paris 2024 - Isaquias Queiroz havia ficado a uma posição de conseguir a classificação olímpica durante o C1 1.000m do Mundial de canoagem de velocidade, em Duisburg, na Alemanha. O bom desempenho da República Checa na final C2 500m no domingo, contudo, resultou em uma realocação de vagas, abrindo uma posição para o Time Brasil. A vaga pertence ao País, mas deverá ficar mesmo com Isaquias, que defenderá seu ouro olímpico conquistado em Tóquio. Stock Car - César Ramos dominou a primeira prova da sétima etapa da competição no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, e conquistou a segunda vitória na carreira, a primeira neste ano. Átila Abreu venceu a segunda prova. Agora, Daniel Serra é o novo líder do campeonato. Moto1000GP - Um grave acidente resultou na morte de dois pilotos na quarta etapa da categoria, neste domingo, em Cascavel, no Paraná. Os pilotos André Veríssimo Cardoso, 42 anos e Érico Veríssimo da Rocha, 38, foram encaminhados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos. O acidente ocorreu na primeira volta, cancelando a prova.