Daniel Ricciardo se machuca nos treinos livres e está fora do GP da Holanda

Daniel Ricciardo sofreu uma fratura na mão esquerda, nesta sexta-feira (25), em acidente sofrido nos treinos livres, e está fora do GP da Holanda, que ocorre neste final de semana. O australiano será substituído por Liam Lawson, que fará sua estreia na Fórmula 1.

A estranha batida também envolveu o outro australiano do grid, Oscar Piastri, que perdeu o controle da McLaren e foi para o muro. Vindo logo atrás, Ricciardo só viu o carro em cima da curva, e também perdeu o controle. Ele logo sentiu o punho esquerdo, e sofreu para sair do carro.

No acidente, ele manteve a mão no volante e, quando houve o impacto, o volante se mexeu de forma violenta. A fratura é em um dos metacarpos, ou seja, em um dos ossos que ligam os dedos ao punho.

No centro médico, havia certa tensão entre os membros da equipe e, depois de cerca de 15 minutos, o empresário do atleta chegou por lá para levá-lo ao hospital em Haarlem, cidade vizinha. Os voluntários do circuito tentaram encobrir o piloto, mas foi possível ver o australiano com uma tipóia imobilizando o braço esquerdo, com o semblante sério. Horas depois, a equipe confirmou uma fratura.

Quem assume o cockpit da AlphaTauri é Lawson, piloto que vem andando muito bem, mas que não tem nenhuma experiência na F1. Esse, inclusive, foi um dos fatores que fizeram o time optar por Ricciardo quando foi decidido que Nyck De Vries seria substituído: sem experiência, Lawson poderia ser 'queimado' andando com um dos carros mais fracos do grid. Agora, o neozelandês terá um batizado de fogo. Ele terá apenas uma sessão de treinos livres de 1h antes de ir para a classificação do GP da Holanda.