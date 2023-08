Série B - Dando sequência a 25ª rodada, nesta sexta-feira tem Ponte Preta x Londrina (19h) e Sport x Ituano (21h30min). No sábado, jogam Sampaio Corrêa x Guarani e Tombense x Ceará (17h) e CRB x Novorizontino (18h). No domingo, tem Chapecoense x Avaí (15h45min) e Atlético-GO x Vitória (18h). Série C - Pela 19ª rodada, neste sábado, às 16h, o Ypiranga recebe o Botafogo-PB, enquanto o São José visita o Pouso Alegre, em Minas Gerais, no mesmo horário. Série D - Há dois jogos da terceira divisão nacional, o Caxias recebe a Portuguesa-RJ, domingo, às 17h30min, pelo jogo de ida das quartas de final, no Centenário. Divisão de Acesso - Já classificados para o Gauchão 2024, Santa Cruz e Guarany-Ba disputam o título da competição, domingo, às 11h, no Estádio dos Plátanos. O primeiro jogo terminou 0 a 0. Ronaldinho Gaúcho - O ex-jogador alegou problemas com o voo para ir a Brasília e faltou novamente à convocação para prestar depoimento à CPI das Pirâmides Financeiras nesta quinta-feira. O presidente da comissão, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), e o relator, o deputado Ricardo Silva (PSD-SP), decidiram pedir à Justiça a condução coercitiva do ex-atleta a fim de obrigá-lo a comparecer à Câmara dos Deputados. Mundial de Clubes - A Fifa anunciou que o sorteio para a definição dos confrontos da competição deste ano será realizado no dia 7 de setembro, na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, onde as equipes disputarão os jogos da competição. A cerimônia começará às 15h. Fórmula 1 - Após quase um mês de férias, a competição retorna neste final de semana com o Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort. A corrida principal será no domingo, às 10h. O treino classificatório ocorre no sábado, também às 10h. Stock Car - A sétima etapa da temporada 2023 acontece neste final de semana, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). As duas corridas principais ocorrem no domingo, às 13h40min e 14h20min. Paris 2024 - Bárbara Domingos alcançou um grande feito para o esporte brasileiro nesta quinta-feira em Valência, na Espanha. Ela terminou a fase de classificação do Mundial de Ginástica Rítmica entre as 18 primeiras, em 14º lugar, e assegurou vaga para competir nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem.