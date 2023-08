Notas esportivas

Libertadores - Nesta quinta-feira, pelo confronto de ida das quartas de final do torneio continental, se enfrentam Fluminense e Olimpia-PAR, às 21h30min, no Maracanã. Sul-Americana - Pelo jogo de ida das quartas de final, nesta quinta-feira, às 19h, tem LDU-EQU x São Paulo e América-MG x Fortaleza. Divisão de Acesso - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou o horário do segundo jogo da final da competição, entre Santa Cruz e Guarany de Bagé, no Estádio dos Plátanos, em Santa Cruz do Sul, neste domingo. A partida foi antecipada para as 11h, anteriormente, marcada para as 15h. No primeiro duelo, o confronto acabou empatado em 0 a 0. Copa do Brasil - A CBF divulgou, nesta quarta-feira, que o sorteio dos mandos de campo das finais entre Flamengo e São Paulo será realizado no dia 28 de agosto, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. As partidas serão realizadas nos dias 17 e 24 de setembro. Flamengo - Com o Maracanã prestes a ser fechado para tratamento do gramado, o clube carioca está à procura de um estádio para receber o Athletico-PR, pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 13 de setembro. O Rubro-Negro solicitou ao Corinthians a Neo Quimica Arena, mas teve o pedido recusado. Com isso, o clube irá mandar a partida no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Zagallo - Após sete dias, o Velho Lobo segue internado para o tratamento de uma infecção urinária no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. De acordo com o boletim médico divulgado nesta quarta-feira, ele segue melhorando, mas não tem previsão de alta. Manchester City - O clube inglês anunciou, nesta quarta-feira, a renovação de contrato com o meio-campista Bernardo Silva, após uma longa novela, onde o jogador ficou próximo de deixar a equipe em outras janelas de transferência. Desde de 2017 nos Azuis de Manchester, o português renovou por mais três temporadas, até junho de 2026. Atletismo - O brasileiro Alisson dos Santos, também conhecido como "Piu", disputou, nesta quarta-feira, a grande final masculina dos 400m com barreiras, válida pelo Mundial de Budapeste, na Hungria. O atleta, que estava defendendo o título da competição, terminou em quinto lugar, esbarrando em duas barreiras ao decorrer da prova.