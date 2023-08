Libertadores - Nesta quarta-feira, duelam pelo jogo de ida das quartas de final: Deportivo Pereira x Palmeiras e Boca Juniors x Racing. Ambos os jogos estão marcados para as 21h30min. Sul-Americana - Pelo duelo de ida das quartas de final do torneio nesta quarta, o Botafogo recebe os argentinos do Defensa y Justicia, às 19h, no Nuilton Santos. Copa do Mundo - Luis Rubiales, presidente da Federação de Futebol da Espanha, foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha, em razão do beijo que deu na atacante Jennifer Hermoso durante a comemoração do título do Mundial Feminino. A denúncia, obtida pelo site The Objective, foi movida por Miguel Galán, presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol. Neymar - Segundo o jornal Record, de Portugal, o camisa 10 tem duas lesões no músculo femoral da perna direita e deve desfalcar a equipe por pelo menos um mês. Desta forma, o jogador perderia as duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira. A CBF monitora a situação e o jogador pode ser cortado. Atlético-MG - A Arena MRV, novo estádio do Galo, receberá sua primeira partida oficial às 18h30min do domingo, em duelo com o Santos, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Maracanã - As direções de Flamengo e Fluminense, administradora do estádio, comunicaram nesta terça-feira que o Maraca ficará fechado, por período ainda indeterminado, para recuperação do gramado. De acordo com a nota oficial, o fechamento será efetuado depois da partida entre Flamengo e Inter, marcada para às 18h30min de sábado. Guardiola - O técnico espanhol teve de passar por uma cirurgia de emergência, em razão de um problema nas costas, e só deve voltar ao comando do Manchester City após a Data Fifa que paralisará o calendário de clubes entre os dias 4 e 12 de setembro. Com isso, é certo que ele não estará no banco de reservas por ao menos dois jogos.