Santos recua das negociações com Sanchez e foca em meia argentino como alvo principal

O Santos encerrou as negociações com o atacante chileno Alexis Sánchez. A alta pedida salarial por parte do atleta foi uma das questões que fez a direção desistir do negócio. O Peixe foi até o seu limite para ter o atacante à disposição do técnico Diego Aguirre, mas recuou quando notou que não alcançaria a quantia.

Sánchez não quer vir para o Brasil. Não está nos planos do jogador fechar com clubes brasileiros ou sul-americanos no momento, ele está livre no mercado desde que deixou o Olympique de Marselha, da França, ao final da temporada passada.

O clube paulista já havia sondado o atacante no início da janela de transferências, como o ex-jogador do Olympique ainda não assinou com outra equipe, o Santos insistiu e voltou a sondá-lo. Na Europa, o jogador ainda soma passagens por Espanha, Inglaterra e Itália, em grandes clubes, como Barcelona e Manchester United.

Após a negativa do chileno, não é de se esperar que o Santos busque novos nomes no mercado. A diretoria pretende reavaliar algumas negociações pontuais, já em andamento. Roberto Pereyra, meio-campista argentino com passagem pela Juventus, e que também está sem clube após deixar a Udinese, também da Itália, ainda é pauta na Vila Belmiro. A diretoria aumentou a proposta pelo jogador e deu prazo limite para resposta nesta terça-feira (22).