Notas esportivas

Série B - Dando início a 25ª rodada, nesta terça-feira, às 19h, jogam Mirassol x Juventude, e Criciúma x Vila Nova-GO, às 21h30min. São Paulo - O clube inscreveu Lucas Moura e James Rodríguez na Copa Sul-Americana. Com isso, a dupla pode atuar contra a LDU, nesta quinta-feira, às 19h, pelas quartas de final da competição. Ambos não estavam inscritos nas oitavas por terem chegado após o período máximo para regularização. Eles entram nas vagas de Orejuela, emprestado ao Independiente Medellín-COL, e Talles Wander, da base. Apostas esportivas - Lucas Paquetá teve seu depoimento adiado em até três semanas. Nesta segunda-feira, o jornal britânico Daily Mail informou que a Associação de Futebol da Inglaterra aceitou o pedido do West Ham, seu clube, para que o esclarecimento do jogador fosse postergado. O camisa 10 está sendo investigado por uma aposta feita por uma pessoa próxima na partida contra o Aston Villa, no Campeonato Inglês da temporada passada. Naquela ocasião, ele teria forçado um cartão amarelo para que a aposta fosse bem sucedida. Tragédia - A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar as possíveis causas do acidente de ônibus que matou sete torcedores do Corinthians, neste domingo. Segundo as autoridades, os envolvidos serão ouvidos nos próximos dias. Para dar continuidade e esclarecer a tragédia, a Polícia ainda aguarda os laudos da perícia, que esteve no local do acidente. Seleção francesa - O ex-atacante Thierry Henry foi nomeado nesta segunda-feira, técnico das seleções sub-21 e olímpica da França. O objetivo será conquistar o ouro em Paris 2024. Atletismo - Alison dos Santos, também conhecido como Piu, está na final dos 400m com barreiras, no Mundial. O brasileiro, atual campeão, vai em busca do bicampeonato nesta quarta-feira, em Budapeste, na Hungria. A prova será realizada às 16h50min, e deverá contar com cinco competidores. Nesta segunda-feira, na semifinal, o atleta correu a segunda bateria lado a lado com o norte-americano Rai Benjamin, que venceu a série. O brasileiro completou a prova em 47s38, registrando sua melhor marca na temporada, e ficando em segundo lugar, já que seu oponente fez a marca de 47s24.