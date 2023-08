Notas esportivas

Série B - No sábado, o Juventude empatou sem gols com o Sampaio Corrêa, no estádio Alfredo Jaconi. Outros resultados da 24ª rodada: Londrina 0x2 Atlético-GO; Avaí 4x2 Tombense; Vila Nova 2x0 Mirassol; Ituano 3x0 Criciúma; Vitória 2x0 Botafogo-SP; ABC 1x2 CRB; Guarani 3x1 Sport Recife; e Novorizontino 1x2 Chapecoense. Ceará x Ponte Preta não estava encerrado até o fechamento desta edição

Série C - O São José-RS venceu o Amazonas, por 1 a 0, no sábado, pela 18ª rodada. Hoje, às 20h, tem São Bernardo x Ypiranga.

Série D - O Caxias está classificado às quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado, o time gaúcho superou o Ceilândia-DF nos pênaltis, por 7 a 6, após empate por 0 a 0 no tempo normal, repetindo o resultado do jogo de ida, no estádio Centenário.

Divisão de Acesso - O primeiro jogo da decisão entre Santa Cruz e Guarany terminou 0 a 0, neste domingo, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé. A decisão vai ocorrer no estádio dos Plátanos, domingo que vem, a partir das 15h.

Neymar -O craque brasileiro foi apresentado, no sábado, como novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador se disse "impressionado" com a festa, que contou com a presença de cerca de 70 mil torcedores. Na sexta-feira, Neymar foi incluído pelo treinador Fernando Diniz na convocação para os primeiros compromissos da Seleção Brasileira nas eliminatórias para a Copa de 2026. Os jogos, em setembro, serão contra as seleções da Bolívia e do Peru.

Tragédia - Um ônibus com torcedores do Corinthians sofreu um acidente na BR-381, na madrugada deste domingo, no município de Brumadinho, em Minas Gerais. Sete dos 48 passageiros morreram. O veículo voltavapara São Paulo após o jogo entre Cruzeiro e Corinthians que terminou empatado em 1 a 1, realizado no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Segundo a concessionária da rodovia, a Arteris, o ônibus ao fazer a curva chocou-se contra o talude e, na sequência, tombou.

Vôlei de praia - Ana Patrícia e Duda foram campeãs em Hamburgo, na Alemanha, neste domingo, pelo Circuito Mundial. As brasileiras derrotaram, na final, a dupla norte-americana Nuss/Kloth por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17.