Presidente do São Paulo sonha com permanência de Lucas Moura em 2024

O presidente Julio Casares celebrou o retorno de Lucas Moura ao São Paulo e sonha com a possibilidade de tê-lo em 2024. O atacante tem contrato apenas até dezembro deste ano e, depois disso, voltará a ficar livre para assinar com um novo clube. O mandatário tricolor quer convencer o jogador com a 'experiência São Paulo'.

O presidente sabe da identificação de Lucas com o clube, e como o apoio e felicidade da família do jogador podem influenciá-lo. O jogador se emocionou e afirmou 'estar vivendo um sonho', após a vitória por 2 a 0 contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (16). O atacante, inclusive, marcou um gol e teve seu nome cantado pelas arquibancadas.

"O Lucas está sentindo o gosto desse momento. Brinquei com ele: 'pode ficar!', mas depende dele, né? Foi um momento épico, ele estava super emocionado. Ele diz que hoje foi um momento de superação e de emoção muito grande. Agora, no dia a dia, vamos ver, ele vai gostando, a família está feliz. A torcida está maravilhada com a disposição dele", afirmou Casares.