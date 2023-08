Vasco ganha briga na Justiça e recebe Atlético-MG no Maracanã

A quinta-feira foi de celebração no Vasco. Os cariocas conseguiram reverter a decisão do desembargador André Luiz Cidra, que havia vetado a autorização na Justiça para o clube mandar o jogo com o Atlético-MG, domingo (20), às 11h, no Maracanã. Com a liberação e a vitória em briga com os rivais Flamengo e Fluminense, a venda dos ingressos foi anunciada.

O Cruzmaltino se disse "indignado" com a proibição de jogar no Maracanã e pediu bom senso garantindo que não "estragaria" o gramado do estádio, tampouco atrapalharia na segurança mesmo com poucas horas de diferença do jogo do Fluminense, que recebe o América-MG, no sábado (19), às 18h30min.

"Jogo diante do Atlético-MG confirmado para o Maracanã", celebrou o clube após ter seu recurso aceito. Será a volta da torcida aos estádios após punição com portões fechados por causa de incidentes em São Januário. A expectativ é de que mais de 60 mil pessoas na largada do segundo turno.



O Fluminense havia reprovado a atitude dos dirigentes vascaínos, mas acabou derrotado na briga das liminares. Administrador do estádio, o time tricolor alegava que poderia enfrentar o Olímpia-PAR, quinta-feira, pela Copa Libertadores, em um campo "desgastado."