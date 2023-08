Inter x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Na busca por uma virada de chave no Campeonato Brasileiro, o Inter inicia o segundo turno da competição neste sábado (19), às 16h, quando irá receber o Fortaleza, pela 20ª rodada, no Beira-Rio. O jogo contra os nordestinos antecede a disputa da partida de ida das quartas de final da Libertadores da América, contra o Bolívar-BOL, na terça-feira (22). A transmissão ficará por conta do Premiere.

O confronto é visto como a oportunidade ideal para que a equipe de Eduardo Coudet retome o caminho das vitórias, já que está há sete jogos sem vencer no torneio. Na tabela de classificação, o Colorado ocupa a 13ª posição, com 24 pontos somados. Além disso, o ataque colorado marcou apenas 17 gols, sendo o segundo pior de toda a competição. Só o Vasco, que está afundado no Z-4, tem um desempenho pior até aqui.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Gabriel (Johnny), Mateus Dias, Bruno Henrique e Maurício; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Fortaleza - João Ricardo; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto, e Bruno Pacheco; José Welison, Caio Alexandre, Pochettino e Marinho; Galhardo e Machuca. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Luiz Claudio Regazone. No VAR, estará Emerson de Almeida Ferreira.

Serviço Inter x Fortaleza

Local: Estádio Beira-Rio;

Horário: 16h;

Transmissão: Premiere