Feevale seleciona atletas para equipes universitárias

O programa Esporte Universitário da Feevale, em Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos, seleciona atletas voluntários para suas equipes de futsal, handebol e voleibol. Alunos de graduação ou pós-graduação lato sensu regularmente matriculados na Universidade podem se inscrever. As informações são da assessoria da Feevale.

quatro vagas em cada time, tanto no masculino, quanto feminino. Os interessados em integrar as equipes devem fazer inscrição por formulário on-line Estão disponíveis, tanto no, quanto. Os interessados em integrar as equipes devem fazer inscrição porno site da instituição, mesmo endereço em que está disponível o edital do processo seletivo.

• LEIA TAMBÉM: Feevale terá escola que irá ofertar cursos gratuitos para alunos

O coordenador do programa Esporte Universitário, Jonas Mello, explica que, em alguns casos, o aluno não pode ser bolsista do programa Esporte Universitário por já possuir bolsa em outro projeto. Nestes casos, ser um atleta voluntário é a solução. "Este edital oportuniza que nosso aluno regularmente matriculado possa ser avaliado e fazer parte das nossas equipes esportivas universitárias, qualificando-as e representando a Instituição", aponta Mello.

Os atletas selecionados no processo terão benefícios como atendimentos no Centro Integrado de Especialidades em Saúde (Cies) da Feevale - nas áreas de Fisioterapia, Quiropraxia e Nutrição – e no Centro Integrado de Psicologia (CIP), além de seguro contra acidentes pessoais durante a vigência do Termo de Compromisso de Representação Esportiva.