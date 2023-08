Notas esportivas

Divisão de Acesso - Já com a vaga garantida no Gauchão 2024, Guarany e Santa Cruz começam a decidir o título da segunda divisão do futebol gaúcho. A partida de ida ocorre neste domingo, às 15h, no estádio Estrela D'Alva, em Bagé. Série B - Dando sequência a 24ª rodada, nesta sexta-feira, jogam Vitória x Botafogo-SP, às 19h, e Guarani x Sport, às 21h30min. No sábado, tem Avaí x Tombense (15h30min), ABC x CRB, (17h) e Juventude x Sampaio Corrêa (18h). No domingo, duelam Novorizontino x Chapecoense (15h45min) e Ceará x Ponte Preta (18h). Série C - Neste sábado, às 19h, pela 18ª rodada, o São José recebe o Amazonas, no estádio Francisco Novelletto. Série D - Neste sábado, o Caxias visita o Ceilândia, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição, às 15h30min. No jogo de ida, as duas equipes ficaram no 0 a 0. Neymar - O novo reforço do Al-Hilal se despediu de jogadores e membros da comissão do PSG. Vídeo e fotos do último dia do brasileiro nas instalações do clube francês foram divulgadas nas redes sociais do clube nesta quinta-feira. Nas imagens, o jogador cumprimenta atletas, incluindo Mbappé, e, ao final, todos posam para uma foto. Informações de bastidores dão conta de que o francês não queria mais Neymar no time parisiense, e o brasileiro chegou a curtir um post que insinuava isso. Justiça - A Polícia Civil de Minas Gerais indiciou a fotógrafa Fabiana Coelho Sousa por perseguição e extorsão contra o goleiro do Atlético-MG, Éverson. A suspeita era de que ela chantageava o jogador, pedindo quantias em troca de manter em segredo a relação entre os dois. Fabiana era amante do arqueiro, que contou todo o caso à sua esposa após ser chantageado. Botafogo - O alvinegro carioca poderá ter o reforço do centroavante Diego Costa na partida contra o São Paulo, neste sábado, às 16h. De acordo com publicação do clube, o jogador teve a documentação regularizada e o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Uefa - Nesta quinta-feira, a entidade revelou os indicados ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada. Messi, Haaland e De Bruyne ficaram entre os três melhores. Porém, o que mais chamou a atenção foi a ausência de Vinícius Júnior no top 10.