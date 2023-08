Série B - Nesta quinta-feira, dando início a 24ª rodada da competição, jogam Londrina x Atlético-GO, às 19h, e Vila Nova x Mirassol, às 21h30min. Supercopa da Uefa - Nesta quarta-feira, Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, e Sevilla, campeão da Liga da Europa, se enfrentaram para decidir o vencedor do tradicional torneio de início de temporada. Os ingleses ficaram com o título nos pênaltis, triunfando por 5 a 4, após o empate no tempo normal, em 1 a 1. O lateral-direito Kyle Walker converteu a cobrança decisiva para a equipe de Pep Guardiola. Milan - O belga Charles De Ketelaere foi emprestado ao Atalanta por uma temporada, com opção de compra, conforme anunciado pelos dois clubes italianos, nesta quarta-feira. O belga de 22 anos foi cedido por cerca de três milhões de euros (aproximadamente R$ 16 milhões pela cotação atual), com passe fixado em 22 milhões de euros (R$ 118 milhões), com bônus de quatro (R$ 21,5 milhões). Botafogo - O atacante Diego Costa, de 34 anos, foi apresentado nesta quarta-feira, no alvinegro carioca. O jogador recebeu a camisa 19, e com isso, Segovinha passa a ser o 10 da equipe de Bruno Lage. Vasco - O francês Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro nas primeiras horas desta quarta-feira, e foi recebido por cerca de 5 mil torcedores no aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, na capital carioca. O meia realizou os últimos exames e assinou vínculo de dois anos. A apresentação para os torcedores será na partida deste domingo, pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Vasco 2 - A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitou que o caso onde o clube carioca foi condenado há quatro jogos sem público seja julgado pelo Pleno. O processo já havia sido arquivado, mas a Procuradoria alegou que isso ocorreu por conta de um equívoco no tribunal, no entanto, ainda não há data marcada para novo julgamento. O Cruzmaltino já cumpriu a primeira punição.