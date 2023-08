Dora e Medina vão às quartas na WSL em Teahupoo; Chumbinho cai na repescagem

Yago Dora e Gabriel Medina estão nas quartas de final da etapa de Teahupoo do circuito mundial de surfe. Na terça-feira (15), o paranaense radicado em Florianópolis conseguiu a virada diante de Kelly Slater; enquanto Medina teve uma vitória tranquila sobre o havaiano Seth Moniz horas. Já João Chianca, o Chumbinho, foi eliminado na repescagem.

Esta é a última etapa da competição antes da final da temporada, a WSL Finals, que reúne apenas cinco atletas no masculino e cinco no feminino. A competição acontece em setembro na Califórnia.

Na bateria em que enfrentou Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo, Yago Dora conseguiu ondas de 5.50 a 4.50. Depois, Slater surfou para um 7.33, assumindo a liderança. A 10 minutos do fim, com o mar calmo, o americano conseguiu um 6.93, deixando Dora a um 8.76 da virada. Com um tubo avaliado pelo juízes com um 8,00 cravado, o brasileiro enfrentará o australiano Jack Robinson nas quartas.

Yago Dora se classificou para as quartas e enfrenta o australiano Jack Robinson. Foto: Matt Dunbar/World Surf League/Divulgação/JC

Medina sofreu menos que o compatriota para conquistar a vaga nas quartas. No duelo com o havaiano Seth Moniz, teve ondas avaliadas em 6,00 e 8,17, antes de melhorar para notas 8,77 e 14,17. Com o resultado, Medina se mantém vivo na briga por uma vaga na final da competição. Nas quartas, o brasileiro enfrenta John John Florence, que também busca a classificação ao Finals.

Derrotado na bateria de estreia, Chumbinho caiu na repescagem (round 2) para o francês Kauli Vaast. No início da bateria, o brasileiro chegou a pegar duas ondas, mas demorou para pegar o primeiro tubo. No fim, conseguiu notas 3,33 e 1,57, precisando de uma onda com nota 9,67 para avançar, enquanto o adversário fechando com 13.00 pontos.

Quarto colocado no ranking, Chumbinho depende de três cenários para se garantir no Finals: Yago Dora (5º) não pode chegar à final e Gabriel Medina (6º) ou John John Florence (7º) não podem ser campeões.

Atual campeão mundial, o brasileiro Filipe Toledo caiu nas oitavas, derrotado pelo taitiano Mihimana Braye. Apesar disso, Filipinho já está classificado para o Finals por ser o número 1 do mundo. O americano Griffin Colapinto e o australiano Ethan Ewing também já estão garantidos no Finals.

Onde assistir a próxima chamada de Teahupoo:

Data: quarta-feira (16);

quarta-feira (16); Horário: 14h;

14h; Transmissão: GloboPlay, SporTV3 e ge.

* Com informações de agências