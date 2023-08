Notas esportivas

Copa do Mundo - A Espanha venceu a Suécia por 2 a 1, nesta terça-feira, e está na grande decisão do Mundial feminino. Na outra semifinal, a Inglaterra é favorita para passar pela Austrália, uma das anfitriãs do torneio. Copa do Brasil - São Paulo e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira, às 19h30min, no estádio Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da competição. A partida será exibida pelos canais SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime Video (streaming). No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Timão derrotou o tricolor paulista pelo placar de 2 a 1. Supercopa da Uefa - O Manchester City e o Sevilla disputam nesta quarta-feira, às 14h30min, no Estádio Karaiskákis, na Grécia, com transmissão da TNT e da HBO Max, o primeiro grande título do Velho Continente da temporada 2023/2024. O torneio reúne o campeão da Liga dos Campeões diante do vencedor da Liga Europa, da última temporada. Manchester City - Nesta terça-feira, o técnico Pep Guardiola atualizou os torcedores do clube inglês sobre a situação de Kevin De Bruyne, que saiu lesionado na última partida, confirmando que o jogador sofreu uma lesão grave na coxa, e deverá ficar de fora de três a quatro meses. Real Madrid - Nesta terça-feira, o goleiro Kepa foi apresentado como novo reforço do clube merengue. Contratado para suprir a ausência de Thibaut Courtois, desfalque até o ano que vem em razão de uma lesão grave, o espanhol de 28 anos chega emprestado pelo Chelsea, com contrato válido por um ano. Vasco - O clube carioca foi à Justiça, para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo, às 11h, no Maracanã. O Cruzmaltino conseguiu a liminar para mandar a partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio carioca. Com isso, o clube poderá ter a presença da torcida no jogo, pois já cumpriu a punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelos incidentes em São Januário, na derrota para o Goiás. Santos - O Peixe acertou a contratação do volante venezuelano Tomás Rincón, de 35 anos. Ele estava livre no mercado após passagem pela Sampdoria, onde foi titular em 30 jogos no último Campeonato Italiano.