Grêmio quer reviver a imortalidade parar virar sobre o Flamengo

Na esperança de protagonizar uma virada histórica, o Grêmio visita o Flamengo, nesta quarta-feira (16), para enfrentar o rubro-negro carioca diante de um Maracanã pulsante, no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, às 21h30min. A equipe de Renato Portaluppi está dois gols atrás no marcador, após a derrota por 2 a 0 na ida, e vai ao Rio de Janeiro sabendo que precisará atacar o adversário desde o início.

Para ir aos pênaltis, os gaúchos precisarão vencer por dois gols de diferença, e caso queiram sair classificados dentro dos 90 minutos, a vantagem no placar deverá ser de três gols ou mas. A expectativa do clube é de que sua torcida ocupe 2,5 mil dos 4 mil lugares disponibilizados pelos mandantes. Nesta terça-feira, a preparação para o duelo eliminatório foi encerrada no CT Luiz Carvalho, em treino realizado pela manhã, seguido do embarque da delegação gremista para a capital carioca à tarde.

O Tricolor chega para o confronto com desfalques na defesa. Kannemann e Bruno Uvini não viajaram com a delegação, além deles, Geromel, que ainda não atuou em 2023, e está em fase final de recuperação, também ficou em Porto Alegre, na expectativa de estar pronto para enfrentar o Santos, no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro argentino, além de lesionado, também está suspenso, pois foi expulso na primeira partida.

Já no meio de campo, as notícias são melhores, e com Cristaldo e Pepe recuperados de lesão, Portaluppi terá boas opções para rechear o setor. Com isso, o treinador deverá mandar a campo Grando; João Pedro (Fábio), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê (Carballo), Bitello, Cristaldo (João Pedro Galvão) e Ferreira; Suárez.

Do outro lado, a fase não é a mesma de três semanas atrás, quando as duas equipes se enfrentaram na Arena, e atualmente, a crise no elenco flamenguista está instaurada. Nesta terça-feira, na véspera da partida, o volante Gerson e o lateral direito Varela trocaram socos no treino, e acabaram sendo retirados da atividade e multados pelo clube.

Apesar do desentendimento, ambos os jogadores devem ser titulares nesta quarta. Além deste episódio, os comandados de Jorge Sampaoli, que parece ter perdido o vestiário, foram eliminados para o Olimpia, nas oitavas de final da Libertadores, na semana passada, e no domingo, saíram vaiados do confronto com o São Paulo, pelo Brasileiro, que terminou em 1 a 1.

O Flamengo encerra sua preparação nesta quarta-feira pela manhã, e deverá começar o jogo com Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson (Thiago Maia), Victor Hugo, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.