Balneário Camboriú recebe segunda etapa do Circuito Surf Talentos Oceano 2023

A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, recebe a segunda etapa do Circuito Surf Talentos Oceano 2023 neste fim de semana. As baterias acontecem na Praia Central de BC, nos dias 19 e 20 de agosto, e o campeonato de surfe amador já está com inscrições esgotadas.

Depois de passar pela praia do Silveira em Garopaba, o litoral norte catarinense recebe surfistas amadores de até 18 anos de todo o Brasil. Nove categorias fazem parte do cronograma do circuito: Sub-08, Sub-10, Sub-12 e Sub-14, Sub-16 e Sub-18 Masculinas; e Sub-12, Sub-14 e Sub-18 Femininas.

A disputa vale 10 mil pontos para o Circuito Fecasurf de Base 2023, além de pontos para Circuito Surf Talentos Oceano, que define seus próprios campeões a cada temporada.

alargamento da faixa de areia surf cities" do Brasil, segundo a organização do evento. Esse é o segundo evento de surfe que a Praia Central de BC recebe desde que aconteceu o, concluído há dois anos. A primeira competição também foi do Circuito Surf Talentos Oceano, em 2021. A nova configuração fez com que a praia se configurasse como uma das principais "" do Brasil, segundo a organização do evento.

“Somando os quatro anos em que realizamos o Circuito Oceano de Surf Amador, com as oito temporadas de Surf Talentos Oceano completadas em 2023, já são 12 anos de trabalho juntos com a empresa que é 100% catarinense, e uma das principais marcas do país”, declara, em nota ao Jornal do Comércio, Fred Leite, Diretor da Swell Eventos, que realiza o evento em parceria com a marca Oceano Surfwear.

Os campeões de cada etapa recebem vouchers valendo pranchas oferecidas pela Surfland Brasil. São 36 pranchas modelo promocional Surfland Brasil, uma para cada campeão das nove categorias por evento em todo o circuito. Também serão oferecidos dois surf-skates da marca Freak por etapa, assim como troféus e kits para os demais finalistas.

O campeão Sub-18 Masculino do Circuito Surf Talentos Oceano 2023 recebe como premiação uma estadia no barco Sibon Charters, que opera nas Ilhas Mentawaii, na Indonésia. Os nove campeões do circuito também recebem vouchers para uma semana de estadia no Centro de Treinamento da Surfland Brasil, que será inaugurado no fim deste ano em Garopaba.

Inscrições esgotadas

As inscrições para esta etapa se esgotaram nos dois primeiros dias após a data de abertura. O sistema implementado pela Federação Catarinense de Surf (Fecasurf) consiste em enviar o link das inscrições para seus atletas filiados com antecedência via mailing e, depois, para atletas de todo o país.

Circuito Surf Talentos Oceano

O circuito apresentado pela Surfland Brasil e Mini Kalzone é composto por quatro etapas em 2023. Além da já realizada em Garopaba e da que será realizada em BC, o circuito ainda passará por Laguna e Florianópolis, também em Santa Catarina.

Projeto Keep The Ocean Blue

Em paralelo às etapas do Circuito Surf Talentos Oceano, acontecem ações relacionadas a pautas socioambientais, como a limpeza das praias, buscando parcerias para o desenvolvimento das atividades locais onde os eventos acontecem.

Em Balneário Camboriú, as atividades são feitas em parceria com a equipe comandada pelo biólogo e responsável pela Coordenação e Gestão Socioambiental do circuito Surf Talentos Oceano, Reinaldo Langer Jaerger.