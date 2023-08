Notas esportivas

Brasileirão - No fechamento da 19ª rodada, hoje, às 20h, jogam Athletico-PR x Cuiabá. Chelsea - O clube inglês anunciou a contratação do equatoriano Moisés Caicedo, que pertencia ao Brighton, até 2031. Os 'Blues' vão pagar 115 milhões de libras (R$ 713 milhões) para ter o jogador, na transferência mais cara da história da Liga Inglesa. Corinthians - Mais de 35 mil torcedores do clube paulista garantiram ingressos para o treino aberto ao público desta terça-feira, na Neo Química Arena, véspera do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, na quarta-feira. Apesar disso, o público presente deve ser menor, já que os bilhetes são gratuitos e o treinamento acontece no meio da semana. Santos - O clube paulista receberá cerca de R$ 20 milhões pela transferência de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, graças a uma regra da FIFA, na qual o clube formador de um jogador tem direito a 4% de futuras negociações. Felipe Melo - A Associação de Árbitros de Futebol do Brasil (Abrafut) denunciou o jogador ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), por dizer que o árbitro "tinha que ser preso" por não dar um pênalti para o Fluminense contra o Grêmio, em jogo disputado neste domingo. A Abrafut enviou uma notícia de infração à procuradoria do STJD por causa do desabafo que o zagueiro do clube carioca fez nas redes sociais após a partida. Real Madrid - O clube espanhol chegou a um acordo junto ao Chelsea para o empréstimo de uma temporada do goleiro Kepa Arrizabalaga, e anunciou a chegada de seu mais novo reforço nesta segunda-feira. O arqueiro, de 28 anos chegará como substituto temporário de Thibaut Courtois, que ficará afastado por vários meses depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo durante um treino na última quinta-feira. Basquete - O armador James Harden, três vezes cestinha da NBA, garantiu que não voltará a jogar pelo Philadelphia 76ers enquanto o presidente Daryl Morey, a quem chamou de "mentiroso", estiver no comando da franquia. "Daryl Morey é um mentiroso e nunca farei parte de uma organização da qual ele faz parte", disse o atleta, na China, durante um evento da Adidas, sua patrocinadora.