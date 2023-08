Neymar encerra novela sobre seu futuro, e assina com o Al Hilal, da Arábia Saudita

Após longas negociações com clubes europeus, Neymar decidiu que seu futuro será longe do velho continente. Nesta segunda-feira, o brasileiro trocou o Paris Saint-Germain, da França, pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, e deixará de enfrentar as grandes equipes do futebol mundial, naquele que deverá ser o último ciclo de Copa do Mundo. Hoje com 31 anos, o camisa 10 da seleção brasileira terá 34 anos em 2026, na disputa do Mundial.

Serão duas temporadas no futebol saudita, pelas quais o atacante receberá 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão na cotação de hoje). O aspecto financeiro soa como a principal e talvez única vantagem do negócio, que ainda vai render cerca de 90 milhões de euros (R$ 487 milhões) ao PSG. No lado esportivo, Neymar também deixará para trás a chance de conquistar novamente a Liga dos Campeões, principal razão pela qual os parisienses o contrataram, em 2017.

Sua saída contou com o apoio de boa parte da torcida, que tomou as dores de Kylian Mbappé, outro astro do time, que já não se entendia mais com o brasileiro, conforme amplamente divulgado pela mídia francesa. Sem clima para continuar no clube e sem propostas de grandes equipes da Europa, por conta de seu alto salário, além da taxa necessária para tira-lo do PSG, o astro foi convencido por seu pai que ir para a Arábia Saudita seria sua melhor opção. A ideia dele, segundo o jornal L' Equipe, é voltar para a Europa aos 33 anos, na temporada que antecede a disputa do Mundial de 2026.