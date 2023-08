Grêmio encerra preparação para duelo decisivo com o Flamengo

Às vésperas da última esperança concreta de título na temporada, o Grêmio se prepara para encarar um Maracanã lotado diante de um Flamengo em crise, nesta quarta-feira, pelo duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O confronto com o Rubro-Negro será decisivo para definir quem irá a grande final, e nesta ocasião, o Tricolor estará correndo atrás de uma desvantagem de dois gols, construída pelos cariocas na Arena, quando venceram por 2 a 0.

Neste final de semana, a equipe retomou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, perdida há duas rodadas atrás, no empate com o Goiás. A boa vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, diante de sua torcida, serviu para aumentar o moral do grupo para a partida decisiva. Agora, os gaúchos possuem 33 pontos somados na competição, com um jogo a menos, por conta do confronto adiado com o Corinthians, no mês passado.

Nesta terça-feira, o grupo de Renato Portaluppi realiza seu último treino, visando o duelo eliminatório, com os portões fechados, no turno da manhã, quando o comandante definirá o time titular. Na sequência, à tarde, a delegação viaja para o Rio de Janeiro.

Para a viagem, o treinador gremista poderá contar com o meio-campista Franco Cristaldo, que está recuperado de lesão e será opção na partida. Contra o Tricolor das Laranjeiras, seu substituto no onze inicial foi João Pedro Galvão, que teve a oportunidade de fazer sua estreia.

Por outro lado, Bruno Uvini seguirá fora por conta de um desgaste físico. Rodrigo Ely, outro estreante do final de semana, tende a seguir com a vaga deixada pelo defensor. Kannemann também segue fora por lesão, e mesmo se estivesse saudável, o argentino estaria impossibilitado de atuar, devido ao cartão vermelho recebido no jogo de ida.