Notas esportivas

Série B - Na 23ª rodada da competição, jogaram nesta sexta-feira: Novorizontino 2x1 Mirassol e Tombense 0x0 Sport. No sábado, teve Criciúma 2x0 Londrina, Sampaio Corrêa 1x1 CRB, Botafogo-SP 0x0 Ponte Preta e Vila Nova-GO 1x1 Avaí. Já no domingo: Chapecoense 0x1 Atlético-GO, Guarani 0x1 Juventude e Vitória 1x0 Ceará. Nesta segunda-feira, fechando a rodada, jogam ABC e Ituano, às 20h. Série C - Na 17ª rodada da competição, São José e Figueirense não havia se encerrado até o fechamento desta edição. Nesta segunda-feira, o Ypiranga visita o Floresta, às 20h. Série D - Neste domingo, no Centenário, Caxias e Ceilândia empataram em 0 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final. Divisão de Acesso - Neste domingo, foram conhecidos os dois clubes que disputarão o Gauchão em 2024. Pelo jogo de volta da semifinal, Monsoon 0x0 Guarany-BA (1 a 0 no agregado para a equipe de Bagé) e Lajeadense 0x1 Santa Cruz (2 a 1 no agregado para o clube de Santa Cruz do Sul). Com isso, Guarany e Santa Cruz estão na elite do futebol gaúcho e disputarão o título da segunda divisão. Neymar - O brasileiro aceitou, neste domingo, a proposta do Al-Hilal, time de Jorge Jesus, e deverá ser o novo reforço do clube saudita para a próxima temporada. O contrato do brasileiro será de dois anos, e neste período, ele receberá 80 milhões de euros. Recentemente, tanto o camisa 10 quanto o PSG estavam procurando alternativas para romper seu vínculo. Copa do Mundo - Neste domingo, Edina Alves, árbitra brasileira, foi escalada para apitar a semifinal da competição feminina, entre Espanha e Suécia, nesta terça-feira. Ao lado de Edina, estarão as também brasileiras Neuza Back e Leila Cruz como assistentes. Nesta competição, a árbitra já apitou Austrália 1x0 Irlanda e Coreia do Sul 0x1 Marrocos, pela fase de grupos, e Japão 3x1 Noruega, pelas oitavas de final. A outra semi será disputada entre Austrália x Inglaterra, na quarta-feira. Vasco - O clube carioca anunciou oficialmente, neste domingo, a contratação de Dimitri Payet, ex-jogador da seleção francesa. O cruzmaltino e o jogador francês, de 36 anos, assinaram um pré-contrato. O meia deve chegar ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.