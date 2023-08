Dorival minimiza sequência ruim do São Paulo: 'Desconfiança aqui dentro não aconteceu'

A vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo lavou a alma do torcedor do São Paulo. É bem verdade que a sequência de cinco partidas sem vitória estava incomodando os bastidores do time do Morumbi. Mas o técnico Dorival Júnior garantiu que em nenhum momento houve momento para desespero e que certamente o resultado positivo iria surgir. O São Paulo volta a campo neste domingo, às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão, no Maracanã.

"Infelizmente nós só conseguimos avaliar uma equipe com vitórias. Essa é a grande verdade e a realidade do futebol brasileiro", explicou o técnico tricolor. "Com exceção do jogo do Cuiabá, que foi um jogo muito brigado e que tecnicamente não estávamos num grande dia, nos outros quatro resultados não vi motivos para que nos desesperássemos, perder a nossa organização, nossa maneira de jogar."

"A desconfiança aqui dentro não aconteceu em momento nenhum", garantiu Dorival. Não só a sequência de resultados negativos assombrava o São Paulo, mas também a pressão de reverter o placar sofrido na Argentina. O primeiro gol veio no final da primeira etapa, o que causou certo alívio para o duelo que se seguiu.

Passado o San Lorenzo, o time do Morumbi agora precisa reverter outra desvantagem dentro de casa: contra o Corinthians. Quem ganhar, avança para a final da Copa do Brasil. A bola vai rolar na próxima quarta-feira. E é evidente que, após o triunfo sobre o rival argentino, as esperanças aumentam dentro da equipe tricolor. Mas, o técnico prefere manter os pés no chão.

"Será um jogo disputado como foi a primeira partida", avaliou Dorival. "São duas equipes que se conhecem, se respeitam, sabem das suas características, se estudam. Conhecemos todos os movimentos do Corinthians, como eles nos conhecem. Nós faremos novamente um jogo muito disputado, agressivo como foi o jogo de hoje."

Não só o torcedor do São Paulo espera eliminar o rival paulista e brigar novamente pelo inédito título, mas o jogo da próxima semana ganha um sabor especial: a possível estreia de James Rodriguez com a camisa do São Paulo Contratado para ser o grande 'garçom' dos atacantes são-paulinos, o astro colombiano pode, ainda, ganhar alguns minutos neste fim de semana, no duelo com o Flamengo, para assim estar pronto para o grande e decisivo clássico. Querido da torcida, Lucas também deverá estar a postos.

"O Lucas já está muito mais adiantado. O James vem evoluindo. É um processo um pouquinho mais lento, mas não quer dizer que de repente não o tenhamos em condições no domingo", explicou o comandante tricolor. "Quantos minutos? A gente não sabe. Mas o tempo que for necessário para que ele busque uma readaptação. Por isso vamos conversando dia a dia."