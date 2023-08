Grêmio x Fluminense: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Incomodado pelos resultados recentes, o Grêmio recebe o Fluminense, neste domingo (13), às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com transmissão na TV aberta pela Globo e, na TV fechada, no Premiere. O tricolor gaúcho chega em busca de uma vitória que aumente sua moral para o confronto com o Flamengo, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira (16), quando precisará reverter a desvantagem, após o 2 a 0 sofrido em casa.