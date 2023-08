Botafogo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Empolgado pela classificação sobre o River Plate nas oitavas de final da Libertadores, o Inter visitará o Botafogo, neste sábado (12), às 21h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado vive situação incômoda na competição, e se encontra em 12º lugar na tabela, com 24 pontos somados. O confronto terá transmissão do SporTV e Premiere.

O duelo contra o líder do Brasileirão pode marcar o fim da sequência de cinco jogos sem vitória colorada no torneio, mas será difícil, já que os cariocas não perdem há 15 jogos na temporada. O técnico Eduardo Coudet não poderá contar com Johnny e Carlos De Pena, suspensos.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo - Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Janderson. Técnico: Bruno Lage.

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Marcia Bezerra Lopes Caetano. VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Serviço Botafogo x Inter

Local: Estádio Nilton Santos;

Horário: 16h;

Transmissão: SporTV e Premiere.