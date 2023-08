Notas esportivas

Copa do Mundo - Neste sábado (12), duelam pelas quartas de final da competição: Austrália x França, às 4h e Inglaterra x Colômbia, às 7h30min. Copa do Mundo 2 - A atacante inglesa Lauren James foi suspensa por duas partidas na Copa do Mundo feminina. A punição foi anunciada nesta quinta-feira pela Fifa, que considerou como "atitude antidesportiva" o pisão que ela deu na atacante nigeriana Michelle Alozie durante jogo das oitavas de final. Série B - Na abertura da 23° rodada, nesta sexta-feira (11), jogam Novorizontino x Mirassol (19h) e Tombense x Sport (21h30min). No sábado, se enfrentam: Criciúma x Londrina (15h30), Botafogo-SP x Ponte Preta e Sampaio Corrêa x CRB (17h) e Vila Nova x Avaí (18h). No domingo, ainda tem chapecoense x Atlético-GO (11h), Guarani x Juventude (15h45) e Vitória x Ceará (18h). Série C - Pela 17° rodada do torneio, jogam, no domingo, São José x Figueirense, às 19h. Série D - Pelo jogo de ida das oitavas de final da competição, duelam, no domingo, Caxias x Ceilândia, às 16h. Divisão de Acesso - Pelo jogo de volta das semifinais da competição, se enfrentam neste domingo, às 15h: Monsoon x Guarany (ida: 0x1) e Santa Cruz x Lajeandense (ida: 1 x 1). Marcelo - Nesta quinta-feira, o Tribunal Disciplinar da Conmebol anunciou que o atleta foi punido em três jogos - sendo que um já foi cumprido na volta contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira. Assim, ele não estará à disposição na próxima fase, diante de Flamengo ou Olímpia. Ibañez - O Al Ahli anunciou a contratação do zagueiro gaúcho nesta quinta-feira. Ele assinou com o clube saudita até junho de 2027. O time do Oriente Médio pagou 30 milhões de euros à Roma pela contratação, segundo a imprensa europeia. Neste ano, o atleta vinha sendo convocado para a seleção brasileira. Flamengo - Marcos Braz, vice de futebol do clube, descartou nova proposta por De La Cruz, do River Plate. Benfica - O clube oficializou a contratação do atacante brasileiro Arthur Cabral. Ele tem 25 anos e anteriormente estava atuando pela Florentina.