Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta quinta-feira (10), dando início às quartas de final da competição, Espanha e Holanda se enfrentam às 22h. Libertadores - Encerrando as oitavas de final do torneio continental, nesta quinta-feira, jogam: Racing-ARG x Atlético Nacional-COL (2 x 4 na ida) e Olimpia-PAR x Flamengo, às 21h. Sul-Americana - Nesta quinta-feira, também pelas oitavas de final, tem: São Paulo x San Lorenzo-ARG (0 x 1 na ida), às 19h, e Bragantino x América-MG (1 x 1), às 21h. Zagallo - Nesta quarta-feira, o ex-jogador, ex-treinador e ex-coordenador tetracampeão do mundo completou 92 anos de idade, e recebeu diversas homenagens, dentre elas, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "Diante de tanta história, temos sempre que reverenciá-lo. Desejamos muita saúde e alegria para o nosso ídolo nesta data", disse Ednaldo Rodrigues, mandatário da entidade. Santos - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou o recurso do clube e diminuiu a punição, aplicada pela confusão envolvendo seus torcedores em jogo com o Corinthians, para quatro jogos já cumpridos. Com isso, a Vila Belmiro está liberada para ter público novamente. O duelo será contra o Grêmio, no dia 20 de agosto, às 16h, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Barcelona - O clube espanhol anunciou, nesta quarta-feira, a venda do volante marfinense Franck Kessié para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 12,5 milhões de euros (R$ 67,2 milhões na cotação atual). Apostas esportivas - Alef Manga, um dos envolvidos no esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro, confessou nesta quarta-feira ao STJD ter participado do esquema de receber dinheiro em troca de levar um cartão amarelo. O atleta, ex-Coritiba e que hoje está no Chipre, mostrou arrependimento e se colocou à disposição da Justiça na busca pelos envolvidos. O valor recebido pelo atleta é de R$ 45 mil. Lucas Paquetá - O meio-campista da seleção brasileira virou alvo do Manchester City, a pedido de Pep Guardiola, para esta janela de transferências. Os atuais campeões do Campeonato Inglês ofereceram 70 milhões de libras (cerca de R$ 437 milhões na cotação atual) pelo brasileiro. Apesar do valor bem elevado, o West Ham recusou a oferta. As negociações devem seguir nos próximos dias.