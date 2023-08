Com Kannemann assegurado, Grêmio terá semana decisiva no Rio de Janeiro

Sob desconfiança de seu torcedor por conta dos resultados recentes, o Grêmio se movimentou no mercado, e além de assinar novos reforços para o restante da temporada, a direção também assegurou a importante permanência de Walter Kannemann, capitão da equipe e peça crucial do sistema defensivo de Renato Portaluppi. O jogador, que recebeu uma proposta tentadora do Independiente, da Argentina, jamais escondeu seu desejo de permanecer em Porto Alegre e acertou, nesta semana, sua renovação de contrato por mais duas temporadas.

O momento negativo da equipe se iniciou na derrota para o Flamengo, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 2 a 0, onde o próprio Kannemann foi expulso, se tornando desfalque na volta, que será na próxima quarta-feira (16). A má fase se estendeu pelas duas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, no empate com o Goiás e na derrota para o Vasco, adversários considerados mais fracos em comparação com o Tricolor.

Com a iminência do confronto com o rubro-negro carioca, os gaúchos terão pela frente um Fluminense embalado pela classificação às quartas de final da Copa Libertadores, conquistada em cima do Argentino Juniors, nesta terça-feira (8), por 2 a 0, no Maracanã. O compromisso frente ao Tricolor das Laranjeiras será válido pelo Brasileirão, neste domingo, no Rio de Janeiro, às 16h.

Voltar a vencer, fora de casa, diante de um adversário extremamente qualificado, seria um passo importante para o time de Portaluppi recuperar a confiança e chegar mais motivado para o jogo de volta da eliminatória, por mais difícil que seja reverter um placar adverso na casa de seu adversário.

Nesta quarta-feira, o goleiro Brenno desembarcou na Itália para acertar sua transferência, por empréstimo, ao Bari, que disputa a segunda divisão do campeonato nacional. Na transação, o Grêmio receberá 500 mil euros (aproximadamente R$ 2,7 milhões na cotação atual). Os italianos tem a opção de compra definitiva estabelecida no contrato e para realizá-la terão de pagar 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 11 milhões) aos gaúchos.