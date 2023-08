Zagueira da seleção brasileira é anunciada por time de Marta

A zagueira Rafaelle, da seleção brasileira, foi anunciada, nesta terça-feira (8), como o mais novo reforço do Orlando Pride, time dos Estados Unidos, onde joga a atacante Marta, lendária camisa 10 da Canarinho.

As duas jogadores foram companheiras nesta Copa do Mundo, que ainda está em curso, mas não conta mais com o Brasil, eliminado na fase de grupos. Durante o torneio, quando Marta, tradicional capitã da equipe, iniciava no banco uma partida, a defensora assumia a abraçadeira.

O time dos EUA anunciou a contratação da brasileira em postagem nas redes sociais e ela, inclusive, já apareceu com a camisa do novo clube. Rafaelle estava no Arsenal e agora jogará ao lado de sua ídola e companheira de seleção. Marta tem contrato com o Orlando até 2024. A Rainha compartilhou a postagem com a "apresentação" de Rafa nos Stories do Instagram.