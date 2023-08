Libertadores - Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio, jogam: Boca Juniors x Nacional (0 x 0 na ida) e Independiente Del Valle x Deportivo Pereira (0 x 1 na ida), às 21h. Às 21h30min jogam Palmeiras x Atlético-MG (1x0 na ida). Sul-americana - Nesta quarta-feira, também pelo jogo de volta das oitavas de final, duelam: Guarani (PAR) x Botafogo (1x2 na ida) e Goiás x Estudiantes (0x3 na ida), às 19h. Tênis - Sem sinais de problemas físicos, Beatriz Haddad Maia voltou ao circuito nesta terça e mostrou força em sua estreia no Torneio de Montreal, no Canadá. Atual vice-campeã, a tenista brasileira arrasou a polonesa Magdalena Frech, atual 79ª do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h43min de confronto. Neymar - Um dia após os rumores de que o atacante teria informado a diretoria do Paris Saint-Germain seu desejo de deixar o clube ainda nesta janela de transferências, o Al-Hilal estaria disposto a oferecer um super salário ao atacante: 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões) para convencer o brasileiro a defender o clube da Arábia Saudita. Cruzeiro - Grande aposta do clube mineiro para a segunda metade da temporada, o meia Matheus Pereira virou baixa logo após disputar seu primeiro jogo como titular. O jogador de 27 anos sofreu uma lesão no joelho esquerdo, segundo informou o clube nesta terça-feira. Não há informação sobre o tempo de afastamento. Futebol Internacional - A Inter de Milão anunciou na segunda-feira o substituto de Onana, que foi para o mundo árabe. Yann Sommer, da seleção suíça, é o novo goleiro da equipe. O experiente jogador de 34 anos deixa o Bayern de Munique para "jogar com mais regularidade" na nova casa. Flamengo - O meia-atacante Everton Ribeiro se recuperou de um quadro de gastroenterite, treinou normalmente nesta terça-feira no Ninho do Urubu e viajará com a delegação do clube carioca para o jogo desta quinta-feira, contra o Olímpia, no Paraguai, pelas oitavas de final da Libertadores.