Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta segunda-feira (7), dando sequência às oitavas de final do torneio, a Inglaterra venceu a Nigéria, nos pênaltis, por 4 a 2, e avançou para as quartas. No tempo normal, as equipes empataram sem gols. A Austrália, por sua vez, bateu a Dinamarca por 2 a 0. Nesta terça-feira, a França enfrenta o Marrocos, às 8h. Libertadores - Dando início aos jogos de volta das oitavas de final da competição, se enfrentam nesta terça-feira (8): Fluminense x Argentinos Juniors-ARG (1x1 na ida), às 19h, e Athletico-PR x Bolívar-BOL (1x3 na ida), às 21h. Sul-Americana - Nesta terça-feira, também pelo jogo de volta das oitavas de final, jogam: Fortaleza x Libertad-PAR (1x0 na ida), às 19h, e Newell's Old Boys-ARG x Corinthians (1x2), às 21h30min. Botafogo - O clube carioca confirmou, nesta segunda-feira, que o atacante Tiquinho Suarez desfalca a equipe por cinco semanas, por conta de uma lesão ligamentar no joelho, sofrida ainda no primeiro tempo do empate com o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão. O atleta não precisará passar por cirurgia no local. São Paulo - O clube paulista conseguiu tirar o visto de trabalho do colombiano James Rodríguez nesta segunda-feira e já deu entrada na documentação do atleta na CBF. O jogador já tem um pré-registro na entidade, e com isso, está garantido na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Falta apenas a publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para que a inscrição do reforço se torne oficial. A estreia deve ocorrer contra o Flamengo, no Maracanã, às 18h30 do próximo domingo. Neymar - De acordo com o jornal L'Equipe, da França, o craque brasileiro pediu para deixar o Paris Saint-Germain, ainda nesta janela de transferências. O atacante não está satisfeito com o projeto do clube, e após a saída de Lionel Messi, ele deve ser o próximo. Mbappé, que se recusou a renovar seu contrato e está treinando separado do elenco, também pode se transferir em breve. PSG - O clube francês anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do centroavante português Gonçalo Ramos, de 22 anos, que chega emprestado pelo Benfica até o final da temporada 2023/2024. O contrato conta com uma opção de compra, na casa dos 80 milhões de euros.