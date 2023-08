Napoli oficializa contratação do zagueiro Natan, ex-Bragantino e ex-Flamengo

A direção do Napoli oficializou nesta segunda-feira (7) a contratação do zagueiro Natan, de 22 anos, que vinha defendendo o Bragantino. Atual campeão italiano, o clube de Nápoles desembolsará cerca de 10 milhões de euros (R$ 54 milhões) em um contrato até 2028. O Flamengo, que tem 12% dos direitos econômicos do atleta, e o Porto Vitória-ES, com 18%, receberão partes do valor.

"Fala, torcedores do Napoli! Estou passando aqui para agradecer todo o carinho e pode ter certeza de que vou retribuir todo esse carinho dentro de campo. Força, Napoli!", disse o jogador brasileiro na chegada ao clube italiano.

Momentos antes, o Bragantino se despediu do atleta. "Obrigado, Natan! O zagueiro, que defendeu o Massa Bruta por 104 jogos, hoje deixa o clube para voar e realizar o sonho de jogar na Europa! Grazie e buona fortuna!", registrou o clube paulista.

Em vídeo publicado pelo Bragantino, Natan também agradeceu ao Red Bull Bragantino e garantiu seguir na torcida pelo clube. "Fala Massa Bruta, quero agradecer todo o carinho e apoio. Estou indo realizar um sonho, mas pode ter certeza que terá mais um torcedor a partir de agora", disse.

Natan chega ao Napoli para repor a saída de Kim Min Jae, vendido ao Bayern de Munique após o fim da temporada passada. Natan nunca escondeu o sonho de jogar na Europa. Em 2022, recebeu uma proposta da Roma, também da Itália, mas as negociações não avançaram.

Com a camisa do Bragantino, foram 104 jogos e três gols desde 2021, quando chegou do Flamengo, clube onde foi revelado e onde teve início sua carreira entre os profissionais. Ele começou a integrar a equipe principal do time carioca em 2020 e participou da conquista daquela edição do Campeonato Brasileiro. No total, foram 18 jogos e um gol pelo time do Rio de Janeiro. Em 2021, foi emprestado ao Bragantino.