Kannemann recebe proposta, e conselho do Grêmio se reúne para definir o futuro do argentino

Após uma derrota inesperada para o Vasco, então lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio segue focado na competição de pontos corridos. Depois de uma folga geral nesta segunda-feira, o grupo de Renato Portaluppi está de volta aos treinos, nesta terça, de olho no jogo com o Fluminense, no domingo, na Arena. Durante a semana, a direção tricolor espera definir a situação de Kannemann, que recebeu proposta do Independiente, da Argentina, e pode deixar o clube em breve.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Administração se reuniu para colocar em pauta o assunto, e iniciar as tratativas que irão definir se a proposta apresentada pelos argentinos será coberta. São dois anos de contrato, com valores de primeira prateleira do futebol do país, e uma parte paga adiantada.

O capitão, que tem sua liderança reconhecida dentro do elenco, é ídolo inquestionável da torcida. Por conta dessa relação de carinho entre as partes, o defensor deu a oportunidade do clube igualar a oferta, pois ele também tem o desejo de permanecer.

O Grêmio, no entanto, não deve fugir de seus limites financeiros para manter o jogador de 32 anos, que está em Porto Alegre desde 2016, sendo campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Recopa. O contrato de Kannemann vai até dezembro deste ano, e ele já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, saindo em janeiro de 2024. O Independiente, no entanto, quer a liberação imediata, mediante pagamento da multa rescisória de US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões na cotação atual).