Notas esportivas

Copa do Mundo - Neste final de semana jogaram pelas oitavas de final da competição: Suíça 1x5 Espanha, Japão 3x1 Noruega, Holanda 2x0 África do Sul e Suécia 0(5)x(4)0 Estados Unidos.

Série B - Pela 22° rodada jogaram: Mirassol 0x0 Sampaio Corrêa, Avaí 1x0 Criciúma, CRB 0x0 Botafogo-SP, Ituano 1x1 Guarani, Sport Recife 1x0 Novorizontino e Ponte Preta 1x0 Chapecoense.

Série C - Pela 16° rodada, neste sábado teve Ypiranga 2x0 Brusque. Hoje, às 20h, tem Botafogo-PB x São José.

Série D - Pelo volta da segunda fase, jogaram Patrocinense 2x1 Brasil-Pel e Caxias 1x1 Inter de Limeira. Com estes resultados, avançam Caxias e Patrocinense.

Divisão de Acesso - Pelo jogo de ida das semifinais, duelaram Lajeadense 1x1 Santa Cruz e Guarany 1x0 Monsoon.

Falcão - Na última sexta, o ex-jogador do Inter e da Seleção Brasileira deixou o cargo de coordenador técnico do Santos. O motivo de sua saída, além dos maus resultados, se dá pela acusação que ele sofreu de importunação sexual por parte de uma funcionária do apart hotel onde mora, no litoral de São Paulo.

São Paulo - Neste domingo, antes da derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, o clube paulista apresentou oficialmente os craques James Rodríguez e Lucas para um Morumbi lotado.

Santos - Após empate em casa com o Athletico-PR, a equipe paulista demitiu o treinador gaúcho Paulo Turra. Em 7 jogos no comando do Santos ele havia vencido apenas um, fazendo com que a equipe flertasse com a zona de rebaixamento. O uruguaio Diego Aguirre é o mais cotado para substitui-lo.

Futebol Internacional - Neste domingo, o Arsenal superou o Manchester City nos pênaltis e se sagrou campeão da Supercopa inglesa, torneio que reúne os campeões da Premier League e da Copa da Inglaterra. Nos 90 minutos, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols de Cole Palmer para o City e Trossard para o Arsenal.

Natação - O mineiro Gabriel Araújo garantiu o bicampeonato mundial da prova dos 50 metros costas da classe S2 (limitação físico-motora) neste sábado em Manchester, Inglaterra. Ele fechou a prova com o tempo de 54s08. O polonês Jacek Czech (57s44) ficou com a prata e o ucraniano Roman Bondarenko (1min03s55) garantiu o bronze.