Vasco e Grêmio, pelo Brasileiro, terá transmissão ao vivo na TV aberta

Após a semana livre para treinos, o Grêmio volta a campo neste domingo, às 16h, para enfrentar o Vasco, no estádio São Januário, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste confronto, a equipe de Renato Portaluppi se prepara para enfrentar um adversário desesperado, que está na lanterna da competição e vive o drama de um provável rebaixamento. O confronto terá transmissão da RBS TV e do Premiere.

O Tricolor ocupa o 4º lugar na tabela de classificação, com 30 pontos somados, e busca a vitória para tentar recuperar a vice-liderança do Brasileiro, posto perdido na última rodada, após o empate com o Goiás em 1 a 1, também fora de casa. Nos últimos cinco jogos que disputou no nacional, foram três vitórias, um empate e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco - Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Pumita Rodríguez, Jair, Medel, Praxedes e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramon Díaz

Grêmio - Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro, Villasanti, Carballo (Ronald) e Reinaldo; Bitello, Nathan (Ferreira) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Evandro de Melo Lim). No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

Serviço Vasco x Grêmio

Local: Estádio São Januário

Horário: 16h

Transmissão: RBS TV e Premiere