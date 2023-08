Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta quinta-feira, jogaram: Marrocos 1x0 Colômbia e Coreia do Sul 1x1 Alemanha. Neste sábado, duelam pelas oitavas de final da competição: Suíça x Espanha, às 2h; Japão x Noruega, às 5h; Holanda x África do Sul às 23h. No domingo: Suécia x Estados Unidos, às 6h. Série B - Na abertura da 22° rodada, nesta sexta-feira, jogam Mirassol x Sampaio Corrêa (21h30min). No sábado, se enfrentam: Avaí x Criciúma (15h30min), CRB x Botafogo-SP e Ituano x Guarani (17h) e Sport Recife x Novorizontino (18h). No domingo, ainda tem Ponte Preta x Chapecoense (15h30min) e Ceará x ABC (18h). Série C - Pela 16° rodada, neste sábado tem Ypiranga x Brusque (19h) e, no domingo, duelam Botafogo-PB X São José (20h). Série D - Pelo jogo de volta da segunda fase, jogam, no domingo: Patrocinense x Brasil de Pelotas, às 11h (jogo de ida: 0 x 0) e Caxias x Inter de Limeira, às 15h (jogo de ida: 1 x 0). Divisão de Acesso - Pelo jogo de ida das semifinais, duelam, domingo, às 15h, Lajeadense x Santa Cruz e Guarany x Monsoon. Neymar - Sem jogar a 5 meses, o atacante voltou a campo na madrugada desta quinta-feira e marcou dois gols e 1 assistência na vitória do PSG por 3 a 0, contra o Jeonbuk Motors, em amistoso internacional. Ele não entrava em campo desde o dia 19 de fevereiro, em vitória sobre o Lille, pelo Campeonato Francês. São Paulo - O clube paulista irá apresentar Lucas e James Rodríguez para a torcida neste domingo. A dupla de reforços será saudada e festejada pelos torcedores no gramado do Morumbi, antes da partida contra o Atlético-MG, marcada para as 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Fluminense - O Tricolor está tentando anular a expulsão do lateral Marcelo contra o Argentinos Juniors, da Argentina, pela Copa Libertadores. O jogador recebeu cartão vermelho em lance em que o adversário sofreu uma grave lesão na perna esquerda e precisou deixar a partida de ida das oitavas de final da competição. O jogo de volta acontecerá na próxima terça-feira, às 19h, no Maracanã. Futebol Internacional - Lenda do futebol americano e aposentado desde fevereiro deste ano, Tom Brady se tornou sócio do Birmingham, tradicional clube de futebol que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês.