Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta quarta-feira (2), jogaram: Argentina 0x2 Suécia, África do Sul 3x2 Itália, Panamá 3x6 França. Libertadores - Nesta quinta-feira (3), também pelas oitavas, jogam: Flamengo x Olimpia-PAR e Atlético Nacional-COL x Racing-ARG, às 21h. Libertadores 2 - Luciano Sánchez, jogador do Argentinos Juniors que machucou gravemente a perna esquerda na partida contra o Fluminense, nesta terça-feira, deve ficar fora dos gramados por um período de 10 a 12 meses, de acordo com um médico e dirigente do clube argentino. Sul-Americana - Nesta quinta-feira, o São Paulo visita o San Lorenzo, na Argentina, às 19h, enquanto o América-MG recebe o Bragantino, às 21h. River Plate - O clube argentino anunciou a contratação do meia-atacante Lanzini, ex-West Ham e Fluminense. O jogador, de 30 anos, estava livre no mercado após não renovar contrato com a equipe inglesa. O presidente do clube, Jorge Brito, revelou que o time também está próximo de fechar o retorno do meia Pity Martínez, atualmente no Al-Nassr. No entanto, ele não poderá ser inscrito na Libertadores para o jogo da volta contra o Inter, na próxima terça-feira. Gabriel Jesus - O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, disse que o brasileiro deve ser desfalque "por algumas semanas", após sentir uma lesão no joelho. O comandante detalhou a situação do camisa 9: "Infelizmente, ele passou por um pequeno procedimento nesta manhã. Ele sentiu desconforto no joelho que lhe causou alguns problemas, então foi necessário tratar. Ele vai ficar fora por algumas semanas." Flamengo - O clube carioca penalizou o atacante Pedro, por se recusar a aquecer no jogo com o Atlético-MG, no último sábado, que resultou em uma discussão com o preparador físico Pablo Hernández, que lhe agrediu com um soco no rosto, e acabou se demitindo depois, e também, por faltar ao treino desta segunda-feira, quando o restante do grupo de jogadores se reapresentou no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. A punição para o camisa 9 foi multa, e um jogo fora da lista de relacionados, que será contra o Olimpia-PAR, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Libertadores.