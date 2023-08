Notas esportivas

Copa do Mundo - Nesta terça-feira (1º), se enfrentaram Holanda 7x0 Vietnã, Portugal 0x0 Estados Unidos, China 1x6 Inglaterra e Haiti 0x2 Dinamarca. Libertadores - Nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das oitavas de final, jogam: Deportivo Pereira-COL x Independiente del Valle-EQU e Nacional-URU x Boca Juniors-ARG, às 21h; Atlético-MG x Palmeiras, às 21h30min. Sul-Americana - Nesta quarta-feira, também pela ida das oitavas de final da competição, o Goiás visita o Estudiantes, na Argentina, enquanto o Botafogo recebe o Guaraní-PAR. Ambos os jogos serão às 19h. Série B - Dando sequência a 21ª rodada da competição, nesta quarta-feira tem: Ituano x Tombense e Criciúma x Ponte Preta, às 19h; Vitória x ABC, Vila Nova x Sport, Guarani x Ceará, Juventude x Novorizontino e Londrina x Chapecoense, às 21h30min. São Paulo - Nesta terça-feira, o tricolor paulista anunciou o colombiano James Rodríguez como seu novo reforço e, além do meia, o clube também acertou com o atacante Lucas Moura seu retorno ao Morumbi nesta janela de transferências. O jogador de 30 anos se tornou ídolo do São Paulo depois da conquista da Copa Sul-Americana, em 2012. Flamengo - O atacante Pedro voltou a treinar com o restante do grupo, na manhã desta terça-feira, no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Após faltar à atividade da última segunda-feira (31), o camisa 9 retomou a rotina usual do clube, com o restante de seus companheiros. No sábado (29), ele foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández, em Belo Horizonte. O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli pediu demissão por conta do ocorrido. Vasco - O clube carioca se aproximou do acerto com Diego Costa, renomado atacante brasileiro naturalizado espanhol, que aos 34 anos, está sem clube, desde que deixou o Wolverhampton, da Inglaterra. Sem ter vínculo com ninguém, o jogador pode ser inscrito até o dia 25 de agosto, ignorando o prazo de transferências da janela, que se encerra nesta quarta-feira. As primeiras conversas com pessoas ligadas ao atleta foram animadoras. O diretor executivo Paulo Bracks irá até Madri para se encontrar com Diego, nesta semana.