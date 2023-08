Notas esportivas

Copa do Mundo - Resultados desta segunda-feira: Japão 4x0 Espanha, Costa Rica 1x3 Zâmbia, Irlanda 0x0 Nigéria e Canadá 0x4 Austrália. Nesta terça-feira, se enfrentam, às 8h, China x Inglaterra e Haiti x Dinamarca. Libertadores - Nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final, jogam, às 19h, Argentinos Juniors-ARG x Fluminense e, às 21h, tem Bolívar-BOL x Athletico-PR. Sul-Americana - Nesta terça-feira, pelos duelos de ida das oitavas de final do torneio continental, o Fortaleza visita o Libertad-PAR, às 19h, enquanto o Corinthians recebe o Newell's Old Boys-ARG, às 21h. Série B - Dando início a 21ª rodada da competição, nesta terça-feira, às 19h, tem Sampaio Corrêa-MA x Botafogo-SP e Mirassol x Avaí. Mais tarde, às 21h, jogam CRB x Atlético-GO. Flamengo - Após a gigantesca polêmica envolvendo o preparador físico Pablo Fernández e o atacante Pedro, onde o membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli agrediu o jogador com um soco no rosto, o clube carioca viu a novela ganhar mais um capítulo nesta segunda-feira, já que o camisa não compareceu na reapresentação para os treinos com o restante de seus companheiros. Os empresários do jogador entraram em contato com a direção rubro-negra após a atividade e disseram que ele teve dor no rosto e não se sentiu confortável. Ainda assim,o entendimento é de que o atleta faltou à atividade. Al-Ittihad - O clube saudita, que recentemente fechou a contratação de Benzema e Kanté, anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do meio-campista Fabinho, ex-Liverpool. O brasileiro de 29 anos assinou vínculo até 2026. Vasco - O clube carioca ingressou, ontem, com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, solicitando que seja permitida a presença limitada de torcedores em São Januário, no próximo domingo, quando o Cruzmaltino recebe o Grêmio, às 16h,pela 18ª rodada do Brasileirão. Santos - O alvinegro praiano encaminhou, nesta segunda-feira, a contratação do meio-campista ex-Inter, Nonato, do Ludogorets, da Bulgária, por empréstimo. Além do clube gaúcho, o jogador também teve passagem pelo Fluminense, antes de rumar ao futebol búlgaro.