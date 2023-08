Na Argentina, Inter encara o River, por uma vaga nas quartas de final

Atravessando um momento turbulento na temporada, sem vencer há cinco partidas e recém saindo de uma troca de treinador, o Inter terá pela frente, nesta terça-feira (1), seu adversário mais temido na temporada, até então. O Colorado encara o River Plate, diante de um Monumental de Núñez lotado, na Argentina, às 21h, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Cerca de dois mil torcedores alvirrubros estarão presentes no setor de visitantes para apoiar o time de Eduardo Coudet.

A preparação para o confronto foi encerrada nesta segunda, em treino no CT Parque Gigante, pela manhã, a delegação embarcou para Buenos Aires, no início da tarde. Para enfrentar os argentinos, Chacho deve promover algumas mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Cuiabá, no sábado, mandando a campo Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena (Maurício), Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Uma das principais dúvidas é Aránguiz, que não treinou com o restante do grupo. Mesmo assim, o chileno deve ter condições de jogo. Por questões técnicas, quem pode perder espaço é o uruguaio De Pena, que vem sendo titular, mas não está convencendo. Com Mauricio voltando de lesão, o meia pode perder a posição para o jovem de 21 anos.

A definição de quem avança às quartas de final será na próxima terça-feira (8), no Beira-Rio, onde o Colorado, ciente da qualidade indiscutível do adversário, busca chegar vivo para buscar a vaga com o apoio de seu torcedor. Caso avance, o adversário dos gaúchos sairá do duelo entre Bolívar-BOL e Athletico-PR.

Já o River, por sua vez, chega confiante, embalado pela conquista de seu 38º título do Campeonato Argentino. Para o duelo, serão mais de 80 mil torcedores apoiando os tetracampeões do torneio continental. Martin Demichelis, sucessor de Marcelo Gallardo, que deixou o clube neste ano, deverá começar a partida com Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Aliendro, Enzo Pérez, Pablo Solari, Barco e De La Cruz; Beltrán.