Copa do Mundo - Resultados de sábado e domingo: Suécia 5x0 Itália, Coreia do Sul 0x1 Marrocos, Noruega 6x0 Filipinas, Suíça 0x0 Nova Zelândia, Alemanha 1x2 Colômbia. Nesta terça, às 4h, jogam Portugal x EUA, Vietnã x Holanda, e, às 8h, tem China x Inglaterra e Haiti x Dinamarca. Série B - Resultados da 20ª rodada: Ceará 1x1 Ituano, Sport 2x0 CRB, Chapecoense 0x1 Mirassol, Botafogo-SP 0x2 Juventude, ABC 0x0 Londrina, Avaí 1x2 Guarani, Atlético-GO 2x2 Sampaio Corrêa, Tombense 2x2 Criciúma, Novorizontino 3x1 Vila Nova-GO. Série C - Pela 15ª rodada, no sábado, no Passo D'Areia, o São José venceu o Confiança por 2 a 0. Já o Ypiranga foi até o Pará e perdeu para o Remo por 2 a 1. Série D - Pelo jogo de ida da segunda fase, no sábado, no interior paulista, o Caxias derrotou a Inter de Limeira por 1 a 0. Já no domingo, no Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Patrocinense ficaram no 0 a 0. Divisão de Acesso - Pelos jogos de volta das quartas de final, teve Monsoon 0 (4) x (3) 0 Pelotas, Santa Cruz 2x0 Passo Fundo, Brasil-Far 0x0 Lajeadense e Guarany-BA 1x0 União Frederiquense. Com isso, Monsoon, Santa Cruz, Lajeadense e Guarany-BA seguem na briga pelas duas vagas na elite do futebol gaúcho. Fórmula 1 - A Red Bull conseguiu sua 27ª dobradinha ontem graças ao grande desempenho de Max Verstappen e Sergio Pérez no GP da Bélgica. Mesmo largando em 6º, o líder do Mundial sobrou na pista e chegou na ponta. Pérez reencontrou o bom momento e se manteve no pódio, que teve ainda Charles Leclerc, que segurou Lewis Hamilton para garantir a Ferrari no Top 3. Fórmula 3 - O brasileiro Gabriel Bortoleto não pontuou na segunda corrida da penúltima etapa da temporada, realizada na Bélgica, ontem, mas mantém condições para conquistar o título na etapa final. O piloto de 18 anos terminou a corrida no Circuito de Spa-Francorchamps, em 11º, a uma posição de confirmar o posto de campeão da categoria de acesso à Fórmula 1.