Na volta de Coudet ao Beira Rio, Inter perde de virada para o Cuiabá

O Inter mostrou uma nova cara na reestreia do técnico argentino Eduardo Coudet no Beira Rio, mas perdeu para o Cuiabá na tarde deste sábado (29), por 2 a 1, de virada. Com o resultado, o Colorado fica estacionado nos 23 pontos e ocupava, antes do final da 17ª rodada, o 12º lugar na tabela de classificação do Brasileirão 2023, mas ainda poderia perder a posição.

A partida começou dando sinais de que a equipe da casa iria sufocar o adversário e não dar chance para o azar. Com velocidade e intensidade nos minutos iniciais, o Inter pouco deixava a equipe mato-grossense tocar na bola. E o primeiro gol não demorou a acontecer.

os 15 minutos, o lateral-esquerdo Renê cruzou para a área. A defesa rebateu de cabeça, mas a bola sobrou nos pé do Bustos, que finalizou forte e com efeito, acertando o ângulo direito, sem chances de defesa para Walter.

O Inter seguiu pressionando e criou pelo menos mais duas chances de ampliar o marcador. Mas aos 44 minutos, em uma das poucas oportunidades do Cuiabá, um velho defeito da equipe vermelha voltou a aparecer. Em bola erguida na área pelo Cuiabá, Raniele subiu mais alto que a defesa colorada e cabeceou no ângulo esquerdo de Rochet, que apenas olhou a bola entrar.

No intervalo, Aránguiz deu lugar a Bruno Henrique, que fez sua primeira partida pelo Inter. Os primeiros minutos foram de chegadas perigosas dos donos da casa. Vitão mandou uma bola no travessão. Pouco depois, Wanderson e Bustos desperdiçaram duas oportunidades no mesmo lance.

Aos poucos, o Cuiabá voltou a dificultar as ações do Inter e até a levar algum perigo à meta colorada. Coudet trocou De Pena por Maurício, tentando retomar o controle das ações. Mas logo na sequência, aos 20 minutos, Mercado, que já tinha cartão amarelo, interrompeu um contra-ataque do Cuiabá e levou o segundo, deixando o Inter com 10 jogadores em campo. Johny deu lugar a Tahuan Lara, em mais uma mexida do técnico colorado.

A mudança, porém, não ajudou. O Inter começou a perder o meio-de-campo. O Cuiabá perdeu três grandes oportunidades em sequência, duas com Deyverson e outra com Rikelme. Pouco depois, Rochet precisou fazer grande defesa em novo ataque perigoso dos mato-grossenses.

Aos 34 minutos, Alan Patrick chutou forte de fora da área e mandou no travessão de Walter. Sem muita organização, o Inter partiu na tentativa de resolver o jogo. Mas o Cuiabá voltou a tomar conta do jogo. Derik Lacerda chutou na frente da área, e a bola beliscou a trave de Rochet. Instantes depois, Deyverson, no contra-ataque virou o jogo aos 42 minutos da etapa final.

O jogo ainda foi até os 53 minutos, mas quem teve as melhores chances de marcar foram os visitantes. O Inter não vence uma partida desde 25 de junho.



FICHA TÉCNICA

Inter: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado (expulso) e Renê; Johny (Tahuan Lara), Aránguiz (Bruno Henrique), De Pena (Maurício) e Alan Patrick; Valencia (Luiz Adriano) e Wanderson (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Coudet

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur e Marllon; Raniele (Filipe Augusto), Rikelme, Fernando Sobral (Lucas Mineiro) e Ceppelini (Denilson); Clayson (Derik Lacerda), Wellington Silva e Deyverson (Isidro Pitta). Técnico António Oliveira

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP). VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA-SP)