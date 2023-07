Seleção brasileira feminina master treina no Dunk Park em preparação para o Mundial

Nesta sexta-feira (28), o Dunk Park recebeu a seleção brasileira master de basquete feminino, que está em fase de preparação para a disputa do Mundial da categoria, que acontece em Mar del Plata, na Argentina, entre os dias 25 de agosto e 3 de setembro, para uma sessão de treinamentos. Neste sábado (29), a equipe realiza um jogo-treino no Grêmio Náutico União.



Quatorze atletas estarão em Porto Alegre. Entre os destaques, está a gaúcha Marta Arnt Fato, de 57 anos, que joga basquete desde os 10 anos de idade. Em 2021, ela foi campeã brasileira e atleta MVP (jogadora mais valiosa) de sua categoria. Atualmente, ela defende a Abblu, de Blumenau.

LEIA MAIS: Inter terá o apoio de 2 mil torcedores colorados em jogo contra o River na Argentina

Para a preparação no complexo esportivo, estão presentes jogadoras das categorias +50, +55 e +60. A coordenadora geral da Federação Brasileira de Basquete Master (FBBM) , Roselane Santoro, que também joga na categoria +60, destaca o perfil das atletas. “Todas atuaram em clubes e seleções estaduais, com participação em campeonatos brasileiros e seleções”. A equipe +60, por sua vez, obteve medalha de bronze no Pan-Americano da categoria, no ano passado.

Recentemente, o esporte feminino no Brasil tem conquistado mais espaço na mídia, e adeptos em diferentes modalidades. Os exemplos são o sucesso de Bia Haddad no tênis, as meninas do futebol que estão disputando a Copa do Mundo, o vôlei e o basquete, que já nos orgulhou com Paula e Hortência, que garantiram uma vaga ao pré-olímpico e para as Olimpíadas de Paris 2024.

O Dunk Park, localizado no bairro Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre, foi inaugurado em janeiro de 2021, e o espaço conta com quatro quadras para a prática do esporte que consagrou nomes como Oscar Schmitt, Michael Jordan e LeBron James. O espaço funciona de segunda a sábado, das 9h às 0h. Aos domingos, a abertura ocorre sob demanda.