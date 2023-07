Inter x Cuiabá: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sem vencer há quatro jogos e ocupando a 10ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter volta a campo neste sábado (29), às 16h, para enfrentar o Cuiabá, no Beira-Rio, na segunda partida do técnico Eduardo Coudet à frente da equipe, desde seu retorno ao clube, pela 17ª rodada da competição nacional. Na estreia de Chacho, o Colorado não saiu do zero a zero com o Bragantino, em Bragança Paulista, também pelo Brasileirão.

Para este confronto, o comandante deverá poupar o atacante Enner Valencia, que apresentou uma fadiga muscular na coxa, e não treinou com o restante do grupo no início desta semana. A ideia de preservar o equatoriano se dá pela proximidade do duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o River Plate, que será nesta terça-feira (1), na Argentina.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Johnny, Aránguiz, De Pena e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique. Técnico: Eduardo Coudet.

Cuiabá - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

Arbitragem: Mateus Delgado Candançan, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli. No VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira.

SERVIÇO INTER X CUIABÁ

Local: Beira-Rio;

Horário: 16h;

Transmissão: Premiere.